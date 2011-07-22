Адвокат Тимошенко: суд підтвердив політичну вмотивованість справи

Адвокат Микола СІРИЙ вважає, що сьогодні Печерський районний суд Києва юридично підтвердив політичну вмотивованість кримінального переслідування екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ заявив сьогодні журналістам після завершення судового засідання.

«В суді фактично відбулося юридичне підтвердження факту, що ця справа є політичною. Сьогодні суддя КІРЄЄВ протягом двох годин виявився неспроможним роз’яснити суть обвинувачень, не зміг назвати події злочину», - сказав М.СІРИЙ.

За його словами, у таких випадках, коли суддя не може роз’яснити суть обвинувачень, це робить сторона обвинувачення.

«В практичній діяльності інколи бувають такі випадки і прокурори встають і допомагають суддям, роз’яснюють суть обвинувачення, тому що вони "у справі". Сьогоднішні наші прокурори в кількості чотирьох також не змогли допомогти суду і не змогли зрозумілою мовою ясно і чітко сказати, в чому саме обвинувачується Ю.ТИМОШЕНКО. Найкращого підтвердження того, що ця справа не юридична, тим більше не кримінальна, а справа політична, знайти неможливо», - підкреслив він.