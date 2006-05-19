Нафтогазовики просять не обманювати народ - газ подорожчає

Працівники нафтогазової галузі просять окремих політичних та громадських діячів утриматися від популістських заяв щодо можливості збереження цін на газ на нинішньому рівні, які не мають нічого спільного з дійсною турботою про український народ та розвиток економіки держави.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні підприємств та профспілкових організацій нафтогазової галузі України, яке підписали голова профкому НАК “Нафтогаз України” В.КАПАНИСТИЙ, генеральний директор ДК “Укргазвидобування” І.РИБЧИЧ, в. о. голови об’єднаного профкому ДК “Укргазвидобування” Т.РУДАКОВА, голова Ради директорів ДК “Укртрансгаз” Р.ШИМКО, голова об’єднаного профспілкового комітету працівників ВАТ “Укрнафта” В.ТЮТЮГІН, генеральний директор ДП “Газ-тепло” Д.БУБЛИК, начальник планово-економічного управління ДК “Газ України В.ЦИМБАЛЮК.

Як зазначається у зверненні, приведення цін на природний газ для споживачів соціальної та бюджетної сфер України до їх економічно обґрунтованого рівня є однією з найболючіших проблем держави. Зволікати з вирішенням цієї проблеми більше не можна.

Граничні рівні цін на природний газ з урахуванням тарифів на його транспортування й постачання для населення, бюджетних організацій, підприємств комунальної теплоенергетики залишались незмінними з квітня 1999 року і менше ніж на 50% відшкодовували витрати НАК “Нафтогаз України”, пов’язані з видобуванням, закупівлею, транспортуванням та постачанням природного газу.

За цей період ціни реалізації природного газу для аналогічних категорій споживачів в Російській Федерації зросли більше ніж у 3,2 рази та перевищили рівень цін в Україні.

В Російській Федерації ціни на природний газ для населення перевищують діючі в Україні на 21,0%, в Молдові ціна на природний газ для населення становить 113,0 дол. США за тис. куб м і перевищує діючу ціну в Україні в 3 рази, в Польщі –450 дол. США за тис. куб. м, що більше ніж в Україні в 12 разів.

Реалізуючи природний газ споживачам соціальної та бюджетної сфер за цінами, що не відповідають економічно обґрунтованим рівням, НАК “Нафтогаз України” щорічно недоотримувала понад 4 млрд. грн.

У 2006 році втрати підприємств НАК “Нафтогаз України” від недосконалої цінової політики на природний газ складуть лише при реалізації природного газу для побутових потреб населення понад 3 млрд. грн., загалом же Компанія втратить понад 7,5 млрд. грн. Цю ситуацію інакше, ніж неприпустимою, назвати не можна.

Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України є приведення цін і тарифів на енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно обґрунтованого рівня.

НАК “Нафтогаз України” спільно з НКРЕ, Мінекономіки, Мінпаливенерго опрацьовано питання щодо визначення економічно обґрунтованих рівнів цін на природний газ для всіх категорій споживачів України.

Рівень економічно обґрунтованих цін на природний газ визначено з урахуванням зростання собівартості природного газу власного видобутку, необхідних обсягів фінансування виробничих програм із стабілізації та нарощування видобутку природного газу, модернізації ГТС, зміни цінових параметрів імпортованого газу, умов постачання та розрахунків за нього (загальні витрати НАК “Нафтогаз України” на закупівлю імпортованого газу в 2006 році збільшились на 20% в порівнянні з минулорічними), зростання тарифів на транспортування та постачання.

У заяві підкреслюється, що соціальні дослідження компанії та звернення громадян до неї доводять, що населення держави з розумінням ставиться до проблем паливно-енергетичного комплексу і готове до приведення цін на енергоресурси до економічно обґрунтованого рівня.

Водночас безсумнівним є те, що споживання природного газу за “пільговими” (нижче економічно обґрунтованого рівня) цінами не стимулює запровадження енергозберігаючих технологій на виробництві та в побуті.

Так, вітчизняне комунальне господарство є одним із найбільш енергозатратних у світі. Витрати теплової енергії на опалення житлового фонду в 4-5 разів перевищують аналогічні показники для таких “холодних” країн, як Фінляндія та Швеція. Житлово-комунальне господарство 40-мільйонної Польщі з середньозимовою температурою –5 градусів споживає природного газу в 4 рази менше, ніж 47-мільйонна Україна з середньозимовою температурою -6,5 градусів. При цьому третина комунальних котелень України працює на вугіллі.

Низький рівень цін на природний газ на внутрішньому ринку країни по суті означає, що газовий сектор України здійснює приховане субсидування всієї економіки України. і доки ціни не забезпечуватимуть відшкодування економічно обґрунтованих витрат на видобуток, закупівлю та постачання газу, галузь залишатиметься фінансово вразливою. Україна не зможе забезпечити оптимальне використання своїх газових ресурсів.

Натомість висловлювання деяких політиків про те, що ціни на газ слід залишити без змін, інакше, ніж політичним популізмом, пояснити неможливо.

Адже цілком очевидно: якщо сьогодні не вирішити питання збільшення ціни на природний газ власного видобутку, то завтра Україна цього газу не матиме, а населення буде вимушене використовувати на комунально-побутові потреби імпортний газ, що коштує вдвічі дорожче.

У заяві підкреслюється, що при підвищенні ціни на природний газ для населення за рахунок додатково отриманої виручки державний бюджет забезпечить збільшення обсягів фінансування пільг та субсидій населенню на відшкодування витрат з оплати послуг з газопостачання.