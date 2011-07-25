Цушко зібрався кинути соціалістів

Голова Антимонопольного комітету України Василь ЦУШКО висловлює намір піти з посади голови Соціалістичної партії України.

Про це УНІАН повідомили джерела в СПУ.

У ці вихідні відбулося розширене засідання Політвиконкому СПУ, де, зокрема, В.ЦУШКО заявив, що хоче залишити посаду голови партії у зв’язку зі станом здоров’я, оскільки цього літа він переніс другий інфаркт.

Водночас у партії багато хто вважає, що таке його рішення пов’язане з тим, що СПУ хоче піти в опозицію до влади, а В.ЦУШКО не хоче втратити посаду голови АМКУ.

За інформацією співрозмовника УНІАН, на засіданні Політвиконкому СПУ було вирішено провести 31 липня у закритому режимі з’їзд партії, хоча він планувався на вересень.

Також джерело повідомило, що боротьба за посаду керівника партії може розгорнутися між прихильниками Олександра МОРОЗА, який сьогодні є почесним головою СПУ, та Миколи РУДЬКОВСЬКОГО. Також у цю боротьбу може вступити Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО