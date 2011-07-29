У захисту Тимошенко з'явились варіанти, як завести в процес американців

Захист Юлії ТИМОШЕНКО не виключає можливості залучення американських фахівців у галузі права Марка ФЕЛДМАНА і Роджера ЕНОКА до участі в судовому процесі над екс-прем`єром Ю.ТИМОШЕНКО як представників цивільного відповідача.

Про це народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО повідомив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Ми можемо залучити цих фахівців і як цивільного відповідача, громадських захисників… Існує безліч статусів, в яких їх можна ввести у процес», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Водночас він висловив сумнів у тому, що головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнить відповідне клопотання. «Він їх не допустить в жодному статусі. Якби це був процес юридичний, якби ми шукали юридичні аргументи, то тоді це була б інша справа, а виходить так, що ми шукаємо юридичні аргументи, а суддя говорить, що йому все одно. Наприклад, ТИМОШЕНКО говорить, що вона хоче долучити до матеріалів справи контракт – їй відмовляють, а прокуратура говорить, що хоче долучити Twitter – суддя говорить «так». Ось це вся логіка процесу», - пояснив він.

С.ВЛАСЕНКО уточнив, що цивільним відповідачем у цьому процесі в даному випадку буде екс-прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО.