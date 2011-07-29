Сьогодні у суді допитуватимуть Діденка і Дубину

Печерський райсуд продовжив розгляд «газової» справи Тимошенко

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд по суті справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, в залі суду присутня Ю.ТИМОШЕНКО, однак без захисників, оскільки на двох попередніх засіданнях суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ відмовляв їй у залученні тих адвокатів, яких вона пропонувала.

Також у суді присутні представники двох посольств – Нідерландів та Іспанії.

Сьогодні має продовжитися допит свідків у цій справі, зокрема, має бути допитаний колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Вчора було допитано сімох свідків, хоча зранку планувалося, що їх буде четверо.

Крім того, планується, що сьогодні має бути допитаний екс-голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.