Суд не дозволив Тимошенко мати громадського захисника

Суд відмовив екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО у залученні народного депутата України Сергія ВЛАСЕНКА як громадського захисника до судового процесу з розгляду її кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ після розгляду клопотання на місці, без оголошення перерви у судовому засіданні та без переходу суду до нарадчої кімнати.

«Враховуючи, що підсудна зловживає своїми правами, висловлює неповагу до суду, перешкоджає встановлювати істину, у задоволенні клопотання відмовити», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Головуючий у справі суддя також звернув увагу на те, що Ю.ТИМОШЕНКО продовжує порушувати порядок судового засідання, відповідно до якого екс-прем’єр має оголошувати свої заяви та клопотання стоячи та звертатися до судді «Ваша честь».

«Ви звертаєтеся до головуючого у справі судді «пан КІРЄЄВ», а треба звертатися «Ваша честь», - вкотре зазначив суддя. Р.КІРЄЄВ знову попередив Ю.ТИМОШЕНКО про неприпустимість образливих висловлювань на адресу суду.

Екс-прем’єр, у свою чергу, заявила, що суд разом з прокурорами свідомо позбавляє її захисту, порушуючи закони.

До речі прокурор Олександр МИКИТЕНКО під час обговорення клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про залучення С.ВЛАСЕНКА як громадського захисника заявив, що після «малої судової реформи у 2001 році більше такого інституту, як «громадський захисник», немає, тому й немає підстав задовольняти відповідне клопотання Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що статті 272, 287, 289, 300 Кримінально-процесуального кодексу передбачають існування такого інституту та визначають функцію громадського захисника під час судового процесу.