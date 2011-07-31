Соціаліст нецензурно послав колегу, яка зробила йому зауваження

Один із учасників бійки на з’їзді Соціалістичної партії України, що відбувається у Києві, - делегат із Тернопільщини Василь БОГАЧУК повідомив, що вона сталася не з політичних мотивів

В інтерв’ю агентству УНІАН він зазначив, що ні про які політичні мотиви не йдеться. За його словами, під час виступу Олександра МОРОЗА один із прихильників Миколи РУДЬКОВСЬКОГО весь час бубнів і коментував виступ, і коли одна із делегаток з’їзду зробила йому зауваження, то той нецензурно висловився.

В.БОГАЧУК стверджує, що саме після цього і відбулася сутичка.

Як повідомляв УНІАН, з’їзд СПУ відбувається в закритому режимі без допуску журналістів. На ньому буде обрано нового голову партії, оскільки голова Антимонопольного комітету Василь ЦУШКО заявив про намір піти у відставку з посади голови СПУ.

Головним претендентами на цю посаду є почесний голова партії О.МОРОЗ і перший секретар Політради партії М.РУДЬКОВСЬКИЙ.