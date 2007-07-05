Лідер блоку ”Наша Україна-Народна Самооборона” Юрій Луценко дасть прес-конференцію в УНІАН

Сьогодні о 13.30 в УНІАН з трансляцією на “5 каналі” відбудеться прес-конференція лідера “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА. У заявці на проведення прес-конференції вказано, що Луценко - лідер блоку "Наша Україна-Народна Самооборона".

У зв’язку з цим на 15.30 перенесено прес-конференцію, яка мала відбутися в УНІАН о 13.30, щодо підписання договору про придбання холдингом «Главред-медіа» майнових та інтелектуальних прав на журнал «Профіль-Україна».