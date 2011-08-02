Російська мова зберігає на Луганщині статус офіційної

Луганський окружний адміністративний суд повторно відмовився задовольнити позов голови обласної організації Української народної партії Валентина ТКАЛИЧА до Луганської обласної ради з вимогою визнати недійсним дозвіл облради на офіційне використання російської мови на території області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, Луганська обласна організація УНП готує апеляцію.

Учора ввечері Луганська УНП отримала письмову постанову суду за підписом головуючого судді ПЕТРОСЯН, в якій йдеться про те, що Луганський окружний адмінсуд визнав позовні вимоги В.ТКАЛИЧА «необґрунтованими та такими, що задоволенню не підлягають».

Позивач наполягає на порушенні його конституційних прав на отримання інформації державною мовою, тож має намір продовжувати судову боротьбу з Луганською облрадою, сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня 2011 року Луганська облрада ухвалила рішення про "Реалізацію конституційних прав громадян на вільне використання російської мови і мов інших нацменшин" і “рекомендувала” керівникам усіх установ використовувати російську мову разом з державною.

У 2006 році Луганська облрада вже робила спробу затвердити російську мову як “регіональну”, проте рішення було оскаржене в суді. Тепер депутати ухвалили рішення з іншим юридичним формулюванням.

УНП вважає рішення Луганської облради “Про реалізацію конституційних прав громадян на вільне використання російської мови і мов інших нацменшин” провокацією і вимагає її дострокового розпуску.

17 червня Луганський окружний адмінсуд вже відхиляв позов В.ТКАЛИЧА до обласної ради з вимогою визнати недійсним рішення щодо використання російської мови.