Огризко у суді каже, що Харківські угоди не кращі

У судовому розгляді справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року оголошено технічну перерву на 5 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, перерва оголошена у зв’язку з тим, що під час допиту колишнього міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА виявилося, що у матеріалах матеріальної справи відсутня міжурядова українсько-російська угода від 2001 року, яка передбачала необхідність щорічного підписання протоколу про постачання газу в Україну та його транзит.

Екс-міністр закордонних справ вважає, що Україна в 2009 році підписала не найбільш оптимальні газові угоди з Росією. «В разі консолідованої позиції ми могли б підписати документ за кращими умовами», - вважає В.ОГРИЗКО.

При цьому колишній міністр зазначив, що 19 січня 2009 року тодішній прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО виступала відразу у двох іпостасях – голови уряду та голови НАК «Нафтогаз України». «Що, мені здається, неправильним»,- сказав він.

В.ОГРИЗКО також повідомив суду, що Міністерство закордонних справ України було усунуто від участі в переговорах 2009 року на всіх етапах.

«Я нікого ні в чому не обвинувачую. В нашій історії були випадки, коли і прем’єр-міністри, і Президенти вели переговори у такий спосіб, але це, я думаю, стало наслідком правового нігілізму», - вважає колишній міністр.

На його думку, логічним продовженням такого правового нігілізму у 2010 році стали і Харківські угоди. «Обидві ці угоди мають бути скасовані, і для цього є всі правові підстави», - переконаний В.ОГРИЗКО.

Допит В.ОГРИЗКА розпочався об 11.45. Головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києві Родіон КІРЄЄВ попросив екс-міністра залишитися у залі судового засідання на час перерви.