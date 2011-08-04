Чому справи Тимошенко й Луценка слід вважати політичними

Правозахисники вважають політичними кримінальні справи, порушені проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«На нашу думку, справа ТИМОШЕНКО є політичною. Безперечно, є політичною і справа ЛУЦЕНКА», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, що саме свідчить про політичний характер кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 році, Є.ЗАХАРОВ відповів: «Про політичний характер цієї справи, на мій погляд, свідчить те, що насправді досі незрозуміло, в чому її обвинувачують».

За його словами, коли порушують кримінальну справу за управлінські рішення, то це вже насторожує.

При цьому правозахисник зауважив, що ні у справі Ю.ТИМОШЕНКО, ні у справі Ю.ЛУЦЕНКА, ні у справі колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА не ставилося питання про їхні корисливі мотиви.

«Статті щодо перевищення службових повноважень і зловживання службовим становищем - це «гумові» обвинувачення, і треба мати докази, що дії, які були вчинені, є кримінально-карними. Досі ні в обвинуваченні, яке звучало, ні в ході процесу ще жодного разу не прозвучало, які саме кримінально-карані дії були вчинені ТИМОШЕНКО», - додав правозахисник.

Крім того, він звернув увагу на процесуальні порушення під час розгляду Печерським районним судом Києва справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Все це наводить на думку, що справжні мотиви цього переслідування є в тому, щоб усунути основного політичного конкурента на майбутніх виборах», - підсумував Є.ЗАХАРОВ.

Він також вважає, що справа проти Ю.ЛУЦЕНКА містить «просто юридично нікчемні обвинувачення».

«Взагалі, здавалося, що я до всього звик, але коли я читаю в постанові про взяття під варту, що мотивами є те, що він давав інтерв`ю, що він не визнає себе винним, що він не знайомиться зі справою за графіком, який надав слідчий... Право на ознайомлення зі справою - таке ж право, як право на захист, і це взагалі є нечуваним, щоб слідчий диктував обвинуваченому, в якому режимі йому знайомитися із справою. Жодної законної підстави для позбавлення ЛУЦЕНКА волі не було. Ця справа, безперечно, є політичною»,- сказав Є.ЗАХАРОВ.