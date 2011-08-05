Сьогодні Кірєєв допитуватиме двох екс-міністрів

Печерський районний суд Києва продовжує розгляд по суті кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, в залі суду перебувають прокурори, Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник Юрій СУХОВ.

Під час вчорашнього засідання суд допитав трьох свідків у даній справі, а всього за час судового процесу вже допитано 23 свідки.

Сьогодні планується допитати екс-міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, екс-міністра МЧС Володимира ШАНДРУ та представника Інституту держави і права Корецього.