Азаров розуміє, що презервативи не мають дорожчати

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що ціни на презервативи і памперси не мають підвищуватися.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Відповідаю на одне з найчастіших питань, що ставляться і обговорюються сьогодні. Презервативи не мають дорожчати! Однозначно ми звільнимо від оподаткування добродійні фонди і організації, що поставляють до нашої країни засоби захисту від СНІДу. Ціни на памперси також не мають підвищуватися. Безумовно, я розумію ступінь важливості здоров`я і комфорту українців, зокрема й найменших", - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою виключив презервативи із списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ.

Фонд «АНТИСНІД» дуже стурбований цим рішенням уряду, оскільки це рішення призведе до подорожчання презервативів. За інформацією фонду, Україна залишається однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІДу країн Європи. За оцінками міжнародних експертів, в Україні сьогодні з ВІЛ/СНІДом живе близько 350 тисяч чоловік (1,3% населення країни віком 15-49 років). На сьогодні наша країна – перша в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ.

Окрім цього, від нововведень можуть постраждати і сім`ї з маленькими дітьми – з оновленого переліку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ, виключені, наприклад, дитячі пелюшки і підгузки, різні види сосок і аналогічні товари для дітей, ваги – зокрема й для зважування немовлят. Крім того, до нового списку не увійшли інші позиції, що зачіпають інтереси сотень тисяч людей, – наприклад, медичні і хірургічні меблі, а також спеціалізований транспорт для надання медичної допомоги, заявляють у Фонді Олени ПІНЧУК «АНТИСНІД».