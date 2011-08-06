Турчинов: 100 тисяч буде достатньо, щоб погнати банду від влади

На Хрещатику біля Печерського районного суду Києва продовжується безстроковий мітинг-пікет прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, які протестують проти її вчорашнього арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі розпочався мітинг за участю першого заступника лідера партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА та низки народних депутатів.

Крім того, на Хрещатику зібралося трохи більше 100 осіб – прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.

Виступаючи з імпровізованої трибуни, О.ТУРЧИНОВ закликав громадян України приєднатися до акції на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми з вами розпочали безстрокову акцію і розбили наметове містечко, щоб привернути увагу всіх українців і закликати їх не сидіти вдома. І 100 тис. буде достатньо, щоб погнати цю банду від влади», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Вздовж Хрещатика з учорашнього вечора стоїть наметове містечко і на кожному наметі висять паперові таблички: «Приймальня народного депутата» або «Власність народного депутата».

Незважаючи на побоювання організаторів акції – представників «Батьківщини», вночі правоохоронці не вдалися до знесення наметового містечка.

В той же час перед наметами правоохоронці виставили високі металеві паркани.

При цьому прихильники Ю.ТИМОШЕНКО вже встигли їх розмалювати та розписати гаслами в підтримку екс-прем’єр-міністра. Зокрема, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО наклеїли невеликі плакати із зображенням Ю.ТИМОШЕНКО та з гаслом «Юля, ми з тобою», «Стоп – тоталітарний режим», «Азаров - провокатор», «Братва дорвалася не до тих».

Протяжність наметового містечка – від Хрещатика, 40, і до Хрещатика, 46.

У даний час на Хрещатику перебуває небагато правоохоронців, які спостерігають за акцією протесту.

Водночас, на вулиці Богдана Хмельницького припарковані 5 автобусів з працівниками міліції.

На акцію протесту також приїхала донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР.