МЗС: Тимошенко роками звикла ставити себе над правилами

Міністерство закордонних справ України наголошує на обґрунтованості рішення Печерського районного суду Києва про арешт екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО з огляду на її поведінку під час судових засідань.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Департаменту інформаційної політики МЗС.

«Повага до судової гілки влади є наріжним каменем сталої демократичної моделі», - йдеться в заяві.

«В той же час демонстративна неповага до суду колишнього прем’єр-міністра створює враження, що розкручений політик може вести себе в суді так, як не дозволив би собі жодний пересічний громадянин. Свідоме, системне нехтування процесуальними нормами, що є тотожними діючим в абсолютній більшості європейських держав, відверто зневажливе ставлення Юлії ТИМОШЕНКО до більшості учасників судового процесу стало тими правопорушеннями, які згідно з вимогами чинного законодавства не могли залишитися без відповідної реакції», - йдеться в заяві.

«Юлія ТИМОШЕНКО звикла, що їй роками вдавалося ставити себе над правилами і правдою. Але цього разу вона спробувала поставити себе і над правом як таким, чому поклав край суд, прийнявши відповідну ухвалу», - заявили в МЗС.

При цьому в міністерстві запевнили, що «влада України, в межах, визначених законодавством нашої держави, буде і надалі робити все, щоб в Україні зміцнювались правові засади демократичного суспільства, всім політичним силам гарантувалась можливість на рівних конкурувати за право реалізувати прагнення українських громадян жити у вільному суспільству, побудованому на спільних європейських цінностях».