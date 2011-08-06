Посол США має намір відвідувати Тимошенко в СІЗО
20:40, 06 серпня 2011Політика
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Подано офіційне звернення
Посольство США в Україні повідомляє, що звернулося до влади щодо можливості відвідувати Ю.ТИМОШЕНКО під час її ув’язнення.
Про це УНІАН повідомили у Посольстві США в Києві.
«Ми порушували перед урядом України питання про нашу стурбованість стосовно юридичних процесів проти пані ТИМОШЕНКО та інших опозиційних діячів і продовжуватимемо ретельно стежити за цими процессами», - нагадали в Посольстві.
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