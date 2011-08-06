Посол США має намір відвідувати Тимошенко в СІЗО

Посольство США в Україні повідомляє, що звернулося до влади щодо можливості відвідувати Ю.ТИМОШЕНКО під час її ув’язнення.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві США в Києві.

«Ми порушували перед урядом України питання про нашу стурбованість стосовно юридичних процесів проти пані ТИМОШЕНКО та інших опозиційних діячів і продовжуватимемо ретельно стежити за цими процессами», - нагадали в Посольстві.