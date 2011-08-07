Соціальні мережі пропонують акцію «Дзвінок для Януковича»

Соціальні мережі пропонують у понеділок започаткувати акцію - флеш-моб "Дзвінок для Януковича".

Про це УНІАН повідомили організатори акції.

Вони пропонують кожного дня, починаючи з понеділка, заводити будильник на своїх мобільних телефонах на 10 ранку. Таким чином, на їхнє переконання, з тисяч телефонів одночасно лунатиме дзвінок. Цей флеш-моб оголошено безстроковим.

"Арештом ТИМОШЕНКО ЯНУКОВИЧ увімкнув таймер, що відраховує залишок його президентського терміну. Допоможемо Віктору Федоровичу не заплутатися", - закликають організатори акції "Дзвінок для Януковича".

Наразі інформація про акцію поширюється в мережах «Фейсбук», «В контакте» та «Живому журналі».