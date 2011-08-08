До Печерського суду під'їхали автобуси "Беркута"

7 міліцейських автобусів з бійцями спецпідрозділу "Беркут" приїхали на Хрещатик і, розділившись, зупинилися по обидва боки від будівлі Печерського райнного суду: Три - поблизу універмагу і чотири - ближче до Бессарабського ринку.

Бійці залишаються в автобусах. Ті, які вийшли на вулицю, - без спеціального спорядження.

Офіцер, який командує прибулими, розмовляв з народним депутатом Вячеславом Кириленком і запевнив, що у них немає завдання знімати намети - приймальні народних депутатів. Прибуття, за його словами, пов`язане із загальною підтримкою порядку протягом дня.

На сьогодні, 8 серпня, призначено слухання справ, порушених проти лідерів опозиції: екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Обидва нині перебувають у Лук`янівськомe слідчому ізоляторі - Тимошенко з п`ятниці, 5 серпня, а Луценко - понад сім місяців.