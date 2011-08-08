У Печерському суді - священики, дипломати і депутати від НУ-НС

На судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, який розпочнеться сьогодні у Печерському районому суді Києва о 10.00, прибули народні депутати від НУ-НС і «БЮТ-Батьківщини», а також представники дипломатичних місій.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі суду перебувають народні депутати від НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Борис ТАРАСЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КАРМАЗІН, Микола КАТЕРИНЧУК та інші.

У залі також присутні представники посольств Фінляндії, США, Франції та Представництва Європейського Союзу в Україні. На засідання прийшли представники Української православної церкви Київського патріархату, зокрема, отець Борис Табачек, настоятель Володимирського собору, прихожанкою якого є Юлія Тимошенко і де вона сповідалася та причащалася.

У залі немає вільних місць, тому більшість присутніх стоячи спостерігатимуть за процесом.

За спиною Ю.ТИМОШЕНКО перебуває конвой – жінка і чоловік.

Крім того, порядок у суді забезпечуватиме більша кількість представників судової міліції «Грифон», ніж раніше.