Три церкви готові взяти Тимошенко на поруки

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО заявив у суді повторне клопотання про зміну щодо своєї підзахисної міри запобіжного заходу на не пов’язану із триманням під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання Ю.СУХОВ заявив на підставі звернення Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Крім того, Ю.СУХОВ передав суду звернення від Української православної церкви Київського патріархату, від Римо-католицької церкви, від Об’єднаної церкви євангелістів та християн-баптистів про готовність «взяти Ю.ТИМОШЕНКО на поруки та нести за неї відповідальність».

«Я знаю, що таких звернень дуже багато, але сьогодні ранком біля суду була тіснота і я не зміг передати всі клопотання. Тому після розгляду цього клопотання я прошу зробити технічну перерву, щоб я міг передати суду всі звернення», - сказав Ю.СУХОВ.

В цей час український політик та громадський діяч Левко ЛУК’ЯНЕНКО, який також знаходиться в залі суду, з місця повідомив судді, що також підготував своє звернення про готовність взяти Ю.ТИМОШЕНКО на поруки, аби їй змінили міру запобіжного заходу.

Ю.СУХОВ також повідомив, що відповідне звернення про взяття на поруки підготували народні депутати України.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що підтримує це клопотання. «Я хочу подякувати всім святим отцям, всім, хто підписав відповідні звернення. Це - велика честь для мене», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас представник державного обвинувачення, прокурор Олександр МИКИТЕНКО заявив, що мотивація цього клопотання співзвучна з попередньою заявою Ю.СУХОВА про скасування міри запобіжного заходу стосовно Ю.ТИМОШЕНКО. «На цей час не з’явилося нових обставин, які б свідчили про наявність підстав для його задоволення. У зв’язку з цим ми вважаємо, що для задоволення клопотання немає підстав», - сказав О.МИКИТЕНКО.

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву для розгляду у нарадчій кімнаті повторного клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про зміну стосовно неї міри запобіжного заходу на підставі звернень трьох релігійних конфесій, а також Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Під час перерви Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокат Юрій СУХОВ залишаються у залі судового засідання.