Українські діти танцюватимуть під посольствами, допоки не ратифікують угоду?

Європейська комісія вважає, що підписання угод про полегшення візового режиму та реадмісію (повернення нелегальних мігрантів – УНІАН) з Україною слід розглядати в контексті переговорів про підготовку нової посиленої Угоди між сторонами.

Про це заявила УНІАН представник Єврокомісії Кріштіана ХУМАНН.

“На сьогодні ЄС та Україна обговорюють нову посилену угоду, яка надасть можливість не лише наблизити Україну до ЄС, але й сприятиме процесу політичних та економічних реформ в Україні”, - сказала вона.

Коментуючи, наскільки останній випадок з видачею віз французьким посольством дитячому танцювальному колективу “Діти України” відповідає підписаній Угоді про полегшення візового режиму, К.ХУМАНН зазначила, що угоди про полегшення візового режиму та реадмісію були підписані 18 червня, але перед тим, як вони наберуть чинності, вони мають пройти процес ратифікації.

“Цього ще не сталося”, - сказала представник Єврокомісії.

Вона зазначила, що після набрання чинності угода про полегшення візового режиму спростить процедуру видачі короткострокових віз для українців. Крім того, вона нагадала, що ця угода передбачає спрощені критерії для видачі багаторазових віз багатьом групам осіб, таким як близькі родичі, студенти, журналісти, бізнесмени, водії вантажівок тощо.

К.ХУМАНН також нагадала, що угода про реадмісію, у свою чергу, встановлює чіткі зобов’язання щодо того, як і коли повертати нелегальних мігрантів.

“Ці угоди суттєво змінять ситуацію в полегшенні подорожей та контактів між українцями і громадянами ЄС, і, водночас, у сфері боротьби з нелегальною міграцією”, - наголосила К.ХУМАНН.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС у Люксембургу підписали угоди про полегшення візового режиму та реадмісію. Обидві угоди мають бути ратифіковані Верховною Радою та Європарламентом.

Переговори щодо нової посиленої угоди, яка має замінити нині чинну угоду про партнерство та співпрацю, дія якої завершується на початку 2008 року, розпочалися 5 березня 2007 року. Головним положенням нової посиленої угоди має стати створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

3 липня цього року учасники ансамблю “Діти України” протягом трьох годин танцювали під посольством Франції на знак протесту проти того, що напередодні їм було відмовлено в оформленні віз до Франції без пояснення причин. Після тригодинного концерту, співробітники посольства вирішили оформити документи для учасників ансамблю. Колектив збирався 4 липня вирушити на міжнародний фестиваль до французької Нормандії.

5 липня посол України при ЄС Роман ШПЕК висловив думку, що такі дії окремих консульських установ країн-членів ЄС можуть підірвати ратифікацію угоди про реадмісію.