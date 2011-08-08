Джарти розповів, про що не припиняв думати на лікарняному ліжку

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ сьогодні повернувся на півострів після операції.

Про це повідомляє прес-служба Радміну Криму, не уточнюючи, яку саме операцію було зроблено прем`єру автономії.

В.ДЖАРТИ зараз проходить курс реабілітації.

«На сьогодні прем`єр-міністр Криму перебуває в офіційній відпустці, по закінченні якої приступить до виконання своїх посадових обов`язків», - йдеться у прес-релізі.

«Про Крим і про роботу не переставав думати ані на хвилину. Після реабілітаційного курсу буду готовий докласти максимум зусиль для реалізацій задуманих планів і завдань», - цитує В.ДЖАРТИ прес-служба Радміну АРК.

Як повідомляв УНІАН, В.ДЖАРТИ пішов у відпустку 18 липня.