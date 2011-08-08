Джарти розповів, про що не припиняв думати на лікарняному ліжку
14:22, 08 серпня 2011Політика
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Зараз проходить курс реабілітації
Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ сьогодні повернувся на півострів після операції.
Про це повідомляє прес-служба Радміну Криму, не уточнюючи, яку саме операцію було зроблено прем`єру автономії.
В.ДЖАРТИ зараз проходить курс реабілітації.
«На сьогодні прем`єр-міністр Криму перебуває в офіційній відпустці, по закінченні якої приступить до виконання своїх посадових обов`язків», - йдеться у прес-релізі.
«Про Крим і про роботу не переставав думати ані на хвилину. Після реабілітаційного курсу буду готовий докласти максимум зусиль для реалізацій задуманих планів і завдань», - цитує В.ДЖАРТИ прес-служба Радміну АРК.
Як повідомляв УНІАН, В.ДЖАРТИ пішов у відпустку 18 липня.
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