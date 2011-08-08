Грищенко каже, що Тимошенко не мала права приймати одноосібне рішення

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО переконаний, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не мала права видавати директиви на переговори НАК «Нафтогаз України» з російським ВАТ «Газпром» без їхнього затвердження на засіданні уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО заявив сьогодні під час допиту у Печерському райсуді Києва у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Коли йдеться про питання життєзабезпечення держави, без рішення колегіального, як це визначено законодавством, прем’єр-міністр не може приймати одноосібне рішення», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому міністр закордонних справ, який у 2009 році очолював Посольство України в РФ, послався на чинний на той момент закон про Кабінет міністрів. «Прем’єр-міністр може давати будь-які доручення лише на основі колегіального рішення. Без цього ви порушуєте внутрішню процедуру. Ви можете підписати будь-яку міждержавну або міжурядову угоду, але несете повну відповідальність за те, що підписуєте», - наголосив він.

«При вирішенні тих питань, від яких залежить майбутнє країни, аргументація повинна була висловлена чітко і зрозуміло, хоча б своїм колегам. Коли цього немає, виникає сумнів – для чого здійснюється цей захід», - заявив К.ГРИЩЕНКО.

Він наголосив, що громадяни можуть робити те, що не заборонено законом, а голова уряду може робити лише те, що дозволено законом.

За словами К.ГРИЩЕНКА, питання полягає у тому, чи може керівник уряду одноосібно ухвалювати рішення, від якого залежить стан економіки, лише тому, що вважає, що це є правильним.

«Відповідь є у Конституції України, у законі про Кабінет міністрів, де чітко сказано, що так робити не можна», - заявив міністр.