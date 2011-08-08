У ПР кажуть, що розмови про позачергову сесію - від незнання Конституції

Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО вважає, що намір опозиції ініціювати позачергову сесію Верховної Ради у зв`язку зі справою колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО свідчить про незнання норм конституційного права.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

«Ініціатива скликання позачергової сесії Верховної Ради, на якій нібито розглядатиметься справа ТИМОШЕНКО, говорить про дрімуче незнання ініціаторами такого кроку Конституції не тільки України, а всіх країн, а також про принцип розділення гілок влади», – відзначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

«Будь-яка вимога чиновника до судді змінити запобіжний захід, міру покарання, притягнути до відповідальності чи, навпаки, не притягувати до відповідальності, є кримінальним злочином», – наголосив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

«Питання про запобіжний захід, міру відповідальності, звинувачувальний або виправдувальний вирок – прерогатива лише судової гілки влади», – зазначив він.

«Тому непоінформовані люди, які підписують папери, що їм підсовують нечистоплотні політики, з вимогою до Президента, до суду, до парламенту про звільнення ТИМОШЕНКО чи ЛУЦЕНКА, мають розуміти, що їх роблять спільниками кримінального злочину – здійснення впливу на правосуддя з метою одержання вигідного для окремої сторони результату», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявив, що опозиція ініціюватиме проведення позачергової сесії ВР у зв`язку з арештом Ю.ТИМОШЕНКО.

Депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій СОБОЛЄВ заявив, що під час позачергової сесії депутати мають намір ініціювати внесення змін до закону про судовий устрій, «який сьогодні відкрив те свавілля, що має місце не лише в суді над ТИМОШЕНКО, а й в судах над іншими політичними в`язнями».

Також, за словами депутата, планується ініціювати зміни до законодавства, які передбачають перегляд функцій Генеральної прокуратури.