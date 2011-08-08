Тимошенко і, ймовірно, Луценка повезли в СІЗО

Автозак з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО рушив від Печерського районного суду до Лук’янівського СІЗО, у якому вона утримується за рішенням суду з 5 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, поки Ю.ТИМОШЕНКО заводили в автомобіль, його оточили понад 100 працівників спецпідрозділу «Беркут».

Автозак виїхав від суду у супроводженні «беркутівців», аби уникнути будь-яких інцидентів під час виїзду на Хрещатик, де триває акція протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

Для перевезення екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО із Печерського районного суду Києва до СІЗО в арці, що веде з Хрещатика до будівлі суду, працівники спецпідрозділу «Беркут» знову створили коридор.

Одразу після завершення засідання суду понад 30 «беркутівців» у шоломах та бронежилетах зайшли у внутрішній двір Печерського райсуду.

Ймовірно, що разом із Ю.ТИМОШЕНКО з будівлі суду вивезли й екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. Судове засідання з розгляду його справи сьогодні завершилося раніше, проте він залишався у будівлі Печерського райсуду.