Королевська закликає місцеві ради провести позачергові сесії

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА закликає всі місцеві ради в Україні провести позачергові сесії у зв’язку з арештом лідера парії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я завтра їду в регіони і буду спілкуватися з людьми. Там живуть не політикою, а реальним життям. Але арешт ТИМОШЕНКО викликав хвилю обурення навіть у тих, хто не є її прямими прихильниками», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, свою позицію повинні показати не тільки прості люди, а й депутати місцевих рад - обласних, міських, районних і т.п.

«Я закликаю їх скликати сесії місцевих рад й чітко заявити, що значить арешт лідера БЮТ для українського суспільства. Чи підтримають депутати дії влади чи ні - важливо бачити публічну позицію кожного. Не час стояти осторонь», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також наголосила, що 24 серпня, на День Незалежності, по всій країні пройдуть масові акції протесту проти політичних репресій та спроби прибрати Україну з європейського шляху розвитку.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила переконання, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО демонструє повне ігнорування правових норм, зокрема, - права на справедливий суд. На думку народного депутата, суд над Ю.ТИМОШЕНКО - це процес над усією Україною.

«Тільки завдяки своїй громадянській позиції ми можемо перетворити судилище на суд», - підкреслила народний депутат. - Я впевнена, що 24 серпня ми вийдемо на вулиці. І це буде день справжньої Незалежності України».