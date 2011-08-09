Депутат Європарламенту: що має розуміти Янукович?

Депутат Європарламенту Ельмар БРОК (група народних партій, Німеччина) заявляє, що ув’язнення колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО суперечить принципам демократії.

Таку думку він висловив власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі, коментуючи рішення Печерського райсуду про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту.

«Ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО має бути жорстко засуджене. Це – політично вмотивований крок, і цей судовий процес – шоу», - заявив депутат Європарламенту.

Він висловив переконання, що справа Ю.ТИМОШЕНКО використовується владою України для залякування і тиску на опозицію.

«Це суперечить принципам демократії і верховенства права. Політичні суперечки мають вирішуватися політичним шляхом, а не кримінальним законодавством», - заявив Е.БРОК.

«Український Президент повинен розуміти, що порушення верховенства права матиме вплив на переговори (з ЄС про нову угоду про асоціацію – УНІАН) та ратифікацію», - додав він.