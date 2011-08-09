Експерт: для Тимошенко арешт - останній шанс повернутися до влади

Для колишньої глави українського уряду та найпопулярнішого в Україні опозиційного політика Юлії ТИМОШЕНКО арешт створює «останній шанс» для повернення у верхівку влади.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловила аналітик Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Марта ЯРОШЕВИЧ в опублікованому в газеті Rzeczpospolita коментарі.

Експерт відзначила, що лідер «Батьківщини» може стати національним героєм та відновити свою «легко покриту пилом» популярність.

«Водночас зараз арешт для Юлії ТИМОШЕНКО є останнім шансом. Він визначить, чи їй вдасться здобути підтримку українського суспільства, все більш роздратованого нижчим рівнем життя та вищими цінами», - написала аналітик.

М.ЯРОШЕВІЧ назвала переслідування Ю.ТИМОШЕНКО «ідеєю фікс» її головного політичного опонента - нинішнього Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, зауваживши, що Партії регіонів буде набагато легше надалі консолідувати владу без Ю.ТИМОШЕНКО у Верховній Раді.

«Без сумніву, судовий процес є політично вмотивованим та має на меті ускладнити Юлії ТИМОШЕНКО ведення подальшої опозиційної діяльності», - зазначила експерт.

На думку аналітика, Ю.ТИМОШЕНКО не намагатиметься кулуарно домовитися із представниками влади про гарантування їй особистої безпеки.

“Ніщо не вказує на можливість полюбовного варіанту завершення цієї справи. Це буде бій за найвищу ставку», - резюмувала М.ЯРОШЕВІЧ.