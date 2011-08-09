Янукович лаконічно привітав Кучму з днем народження

Екс-президенту виповнюється 73 роки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колишнього Президента Леоніда КУЧМУ з днем народження. Про це повідомляє прес-служба Президента України. «Шановний Леоніде Даниловичу! Вітаю Вас з днем народження. Бажаю Вам міцного здоров’я, довгих літ життя та родинного благополуччя», – йдеться у привітанні глави держави другому Президентові України.

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