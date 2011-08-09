Янукович лаконічно привітав Кучму з днем народження
09:41, 09 серпня 2011Політика
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Екс-президенту виповнюється 73 роки
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колишнього Президента Леоніда КУЧМУ з днем народження.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
«Шановний Леоніде Даниловичу! Вітаю Вас з днем народження.
Бажаю Вам міцного здоров’я, довгих літ життя та родинного благополуччя», – йдеться у привітанні глави держави другому Президентові України.
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