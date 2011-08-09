У Нашій Україні побачили, що «влада панічно боїться»

Дії чинної влади становлять загрозу для свободи і демократії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політичної партії «Наша Україна».

"Так звані судові процеси, які відбуваються в країні над колишніми урядовцями та лідерами опозиційних сил, не мають нічого спільного з нормами закону та демократією і є лише прикриттям для зведення політичних рахунків з боку нинішньої влади. Мусимо констатувати, що судова система в Україні перетворилася на слухняного виконавця політичних замовлень і характеризується крайньою вибірковістю і упередженістю правосуддя. Жодна людина в країні – ані публічний політик, ані пересічний громадянин – не має гарантії справедливого суду", - йдеться у заяві.

У партії зазначають, що нинішня влада стрімко скочується до авторитаризму, її дії становлять загрозу для свободи в країні. У «Нашій Україні» вважають, що демократичні завоювання останніх років "систематично нищаться у залах судів та залі засідань Верховної Ради, у стінах Кабміну та Адміністрації Президента, на сторінках залежної преси та в ефірах олігархічних телеканалів".

«Нехтування законом, цинічне зневажання гарантованих Конституцією прав людини і громадянина стали щоденною прикрою реальністю України. Страх перед опозицією штовхає нинішніх можновладців на непродумані та неадекватні кроки. Влада панічно боїться неминучої політичної та кримінальної відповідальності за наростання зубожіння більшості українців, розкрадання державного бюджету, порушення законів та Конституції України, зраду національних інтересів та інші особливо тяжкі злочини проти української держави", - наголошується у заяві.

У зв’язку з чим, політична партія «Наша Україна» виловлює повну готовність взяти активну участь у створенні та роботі структур об’єднаної опозиції, метою яких є боротьба проти політичних переслідувань та захист чесних виборів.

"Ми беззаперечно підтримуємо ініціативу щодо скликання позачергового засідання Верховної Ради України, а партійна депутатська група у парламенті візьме участь у його роботі. Регіональні організації візьмуть активну участь у спільних протестних акціях опозиції, спрямованих проти політичних репресій в Україні та свавілля влади", - підкреслюється у заяві.

Відтак, політична партія «Наша Україна» вимагає негайно звільнити усіх представників української опозиції з незаконного арешту та припинити переслідування українських громадян за політичними мотивами.