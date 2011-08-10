Губернатор у своїх мемуарах «згадає Тимошенко»

Губернатори не втручаються у ситуацію навколо арешту екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки знають про недовіру українців судовій системі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК повідомив журналістам 9 серпня у Чуднівському районі на урочистостях з нагоди відкриття Меморіалу " Чуднівська битва".

Губернатори, за словами С.РИЖУКА, стоять осторонь процесів, що відбуваються у Києві навколо арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

“Так, ми – губернатори, і я в тому числі, - стоїмо осторонь у цьому процесі, оскільки явно, що суду не довіряють”, - сказав він. "Мені й самому тяжко вірити нашій судовій системі, тому що кожного дня доводиться, хочеш не хочеш, впливати: там не те рішення прийняли - ну просто "білими нитками шито" , там - ще щось, і люди це знають, і вони в цьому живуть. Але це - не той випадок. Є судова влада? Є. Є прокуратура? Є. Є держава, хай працюють", - зазначив губернатор.

За словами голови облдержадміністрації, влада Житомирщини не втручається у події на Хрещатику, що відбуваються з приводу арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому С.РИЖУК зауважив, що він не знає, скільки людей та яким транспортом їде з області на акції прихильників та політичних опонентів Ю.ТИМОШЕНКО. За словами С.РИЖУКА, "кажуть, що прихильникам Ю.ТИМОШЕНКО платять за участь в акціях…". "Я цього не досліджую, і своїх соратників на це, образно кажучи, "не наштурхую", - додав він.

Водночас голова облдержадміністрації зазначив, що виступає проти того, щоб суд над Ю.ТИМОШЕНКО був політичним переслідуванням.

“Єдине, що ми всі - чиновники, та й ви - журналісти - я упевнений, - хочемо, щоб ніяким чином це не було політичне переслідування чи політичний процес”, – підкреслив губернатор.

Голова Житомирської ОДА зазначив, що колись, можливо, напише спогади і згадає у них Ю.ТИМОШЕНКО, а зараз вважає говорити про неї негативно чи позитивно недоречним, бо це може мимоволі спонукати його до суб’єктивної оцінки Ю.ТИМОШЕНКО .

Він також висловися проти захисту підсудних релігійними діячами. "Я нікого не підтримую і не захищаю, однак не повинні політики і релігійні діячі втручатися у роботу суду", - сказав С.РИЖУК.