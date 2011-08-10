Кірєєв заявляє, що Ющенко державний кордон не перетинав

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ заявляє, що, згідно з інформацією Генеральної прокуратури, один зі свідків обвинувачення у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, колишній перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК з 24 липня перебуває за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КІРЄЄВ повідомив на початку судового засідання з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

За словами Р.КІРЄЄВА, Генеральна прокуратура також повідомила, що, за даними Державної прикордонної служби, троє інших свідків - екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО, його колишній радник Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ та екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК - державний кордон не перетинали.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського районного суду Києва Р.КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури щодо встановлення місця проживання колишніх Президента України В.ЮЩЕНКА, міністра фінансів В.ПИНЗЕНИКА, радника глави держави Б.СОКОЛОВСЬКОГО та першого заступника глави Секретаріату Президента О.ШЛАПАКА для виклику їх на допит як свідків у кримінальній справі проти екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 року.

Рішення було прийняте за клопотанням Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту, які зазначали, що суд неодноразово направляв повістки про виклик цим особам, але вони не з’являються до суду.

5 серпня прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННІКОВА повідомила, що колишній Президент надасть свідчення у кримінальній справі проти екс-прем’єр-міністра після повернення з відпустки.

Вона, зокрема, зазначила, що 28 липня на адресу В.ЮЩЕНКА надійшло повідомлення про необхідність прибути до Печерського районного суду Києва і дати свідчення у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО. Але у зв’язку з тим, що екс-президент перебуває у плановій відпустці за межами України, він не зміг цього зробити. Відповідне клопотання 29 липня надіслав на ім’я судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА адвокат В.ЮЩЕНКА, сказала прес-секретар екс-президента.