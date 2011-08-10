Українці Канади висунули Януковичу 6 вимог

Канадський комітет «Сприяння демократії в Україні» закликає владу України повернути народу демократичні свободи.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

«Ми, українці Канади, стурбовані сповзанням України до авторитаризму. За майже півторарічне перебування за кермом держави Президента ЯНУКОВИЧА Україна за багатьма показниками скотилася до рівня найвідсталіших країн світу. Постійне порушення Конституції України, формування парламентської більшості шляхом підкупу, тиску; відтермінування парламентських виборів, відміна політреформи, проведення псевдореформ з метою неймовірного збагачення олігархів на тлі катастрофічного зубожіння населення; корупція в найвищих ешелонах влади; підпорядкування державних інтересів кримінально-клановим і родинним, знищення середнього й малого бізнесу, порушення прав людини, задекларованих ООН, не може залишити байдужим кожного, хто бажає кращої долі Україні», йдеться у зверненні.

Його автори наголосили, що «не даремно міжнародні структури, світова спільнота, міжнародні правозахисники б`ють тривогу з приводу згортання в Україні демократичних свобод, посилення ролі СБУ, використання силових структур, судочинства, прокуратури, міліції для вибіркового кримінального переслідування, тиску на ЗМІ, кримінального переслідування за мирні зібрання, придушення свободи слова, повсюдне порушення прав людини тощо. Окрема тема: нищення національної ідентичності, рідної мови, культури, фальшування історії так званим міністром освіти і науки Дмитром ТАБАЧНИКОМ».

Викликом для світу українці Канади назвали «безпрецедентний арешт екс-прем`єр-міністра, нинішнього опозиційного лідера Юлії ТИМОШЕНКО. Зазначимо, що її кримінальна справа зрежисована й провадиться в дусі часів сталінізму».

Автори звернення висловили занепокоєння тим, що «після судової розправи над Юлією ТИМОШЕНКО влада може зробити все, щоб остаточно зачистити політичну арену від будь-якої неконтрольованої нею опозиції, від кожного, хто не хоче жити за донецькими «понятіями». Це також співпадає з цілями Кремля: позбутися опозиції в сусідніх країнах».

Тому українці Канади, «які майже сотню років боролися за волю України і наближали День її незалежності», вимагають наступного: «повернути Україні демократичні свободи; дбати про добробут своїх громадян, а не про власне збагачення; провести в Україні справжні реформи, а не займатися їхньою імітацією; боротьбу з корупцією розпочинати з себе, зокрема, віддавши державі Києво-Межигірський історичний комплекс; звільнити з посади міністра-україноненависника Д.ТАБАЧНИКА; зупинити вибіркове кримінальне переслідування, звільнивши всіх політичних в`язнів, передовсім Юлію ТИМОШЕНКО».

У випадку консервування владою сьогоднішньої ситуації в Україні або її погіршення українці Канади всіма демократичними засобами сприятимуть «усуненню від керівництва держави нинішнього антидержавного, антинародного, антиукраїнського, антидемократичного режиму В.ЯНУКОВИЧА».