Тимошенко пропонує прокурорам «піти з приниженням та ганьбою»

Представники державного обвинувачення – прокурори Лілія ФРОЛОВА та Олександр МИКИТЕНКО - заявляють про відсутність підстав для їхнього відводу у судовому процесі над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ФРОЛОВА та О.МИКИТЕНКО заявили після заяви захисту Ю.ТИМОШЕНКО відповідних клопотань про їхній відвід на засіданні Печерського райсуду Києва.

«Я вважаю, що заяви сторони захисту є голослівними. Я не розумію, чому захист, стверджуючи, що державне обвинувачення не розуміє суті обвинувачень, розписується за сторону обвинувачення? Я думаю, що є підстави відмовити у задоволенні цього клопотання як необгрунтованого», - сказала Л.ФРОЛОВА.

За її словами, заяви захисту Ю.ТИМОШЕНКО про її упередженість у справі є несправедливими.

О.МИКИТЕНКО також додав, що у заявах захисту Ю.ТИМОШЕНКО відсутнє обгрунтування такої вимоги. «Я не почув обгрунтування. Це був розлогий його трактат про його бачення фактичних обставин», - зазначив прокурор.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО почала наполягати на обов’язковому відводі цих двох прокурорів. «Вони виконують свої процесуальні права і можливості проти тої людини, яка не подобається Президенту ЯНУКОВИЧУ. Вони взагалі не мають права бути прокурорами і мають з приниженням та ганьбою піти із професії», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.