Захист заявляє про катування Тимошенко

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заявляє про приниження та катування своєї підзахисної під час судового розгляду її кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ сьогодні журналістам у перерві судового засідання.

«Юлію ТИМОШЕНКО фактично принижують і катують. Адже її о 5-й годині ранку піднімають у СІЗО і потім привозять до Печерського суду, в якому вона впродовж трьох годин знаходиться у приміщенні десь максимум 1 на 1 метр, не маючи можливості пересуватися, тільки сидячи майже навпочіпки», - сказав Ю.СУХОВ.

За його словами, цю інформацію він отримав безпосередньо від Ю.ТИМОШЕНКО, яка просила передати її засобам масової інформації.

Адвокат також повідомив, що захист планує кожен раз подавати клопотання про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, за відсутності підстав для її порушення.