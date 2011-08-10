Предстоятель УГКЦ бажає Кірєєву Божої допомоги

Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) звернувся до судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА з проханням звільнити екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти.

Як повідомляє сайт Української греко-католицької церкви, про це йдеться у листі С.ШЕВЧУКА до Р.КІРЄЄВА.

«Не бажаючи впливати на рішення суду, все ж хочу звернути Вашу увагу на те, що ТИМОШЕНКО Ю.В. належить до чільних державних та політичних діячів сучасної України, тому застосування щодо неї такого жорсткого заходу викликає значну суспільну напругу та поглиблення існуючих поділів», − зауважив Блаженніший Святослав у листі.

Він також висловив тривогу значної частини віруючих у зв’язку з арештом Ю.ТИМОШЕНКО.

На переконання Предстоятеля УГКЦ, арешт екс-прем’єра формує негативний міжнародний імідж України як держави з вибірковим правосуддям.

«Прохаємо Вас про зміну щодо неї міри запобіжного заходу на не пов’язану із взяттям під варту», − зазначив Блаженніший Святослав.

При цьому він побажав судді Р.КІРЄЄВУ «Божої допомоги у встановленні істини та справедливості, єдиної для всіх громадян України».

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО була арештована за рішенням Печерського райсуду Києва. Її утримують в Лук’янівському СІЗО.

Суддя Родіон КИРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем`єра запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту. Своє рішення суддя аргументував «системними порушеннями, перешкоджанням у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю.ТИМОШЕНКО».

8 серпня Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ закликав суддю Р.КІРЄЄВА відпустити екс-прем’єр-міністра на поруки.