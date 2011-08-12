Адвокат гадає, чи привезуть Тимошенко до Апеляційного суду

Біля Апеляційного суду Києва, де сьогодні розглядатиметься апеляційна скарга екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО на постанову Печерського районного суду столиці про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту, збираються прихильники Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають прапори з символікою БЮТ та "Батьківщини", національні прапори, портрети Юлії Тимошенко, квіти, транспаранти "Геть банду від влади!".

Охорону громадського порядку біля Апеляційного суду, на відміну від Печерського, забезпечує незначна кількість працівників органів внутрішніх справ.

Адвокат екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ в коментарі журналістам сказав, що не знає, чи доставлена із СІЗО до Апеляційного суду його підзахисна.

При цьому він нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО подавала відповідну заяву до суду і керівництва СІЗО з проханням дозволити їй бути присутній на судовому засіданні за її скаргою.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва з кінця червня розглядає кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО, яку Генпрокуратура звинувачує у перевищенні влади при укладенні газових контрактів з РФ у 2009 році.

5 серпня суд прийняв рішення про зміну запобіжного заходу стосовно Ю.ТИМОШЕНКО із підписки про невиїзд на арешт. Після цього захист Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляв клопотання про звільнення екс-прем’єра з-під варти, однак Печерський суд щоразу відмовляв у його задоволенні.

Сьогоднішнє судове засідання за скаргою Ю.ТИМОШЕНКО має розпочатися о 09.30.