Адвокат Тимошенко просить Кірєєва дати нормально працювати

Адвокат Юрій СУХОВ просить суддю Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА забезпечити можливість нормальної роботи адвокатів з колишнім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СУХОВ заявив на черговому засіданні суду, який продовжує розгляд справи, порушеної стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.СУХОВ зазначив, що протягом останніх тижнів захисники не мали можливості нормально працювати, зокрема з підзахисною. За його словами, адвокати не мали можливості регулярно потрапляти до СІЗО для зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО.

Він нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО щодня будять о 5-й ранку і повертають до СІЗО о 21.00, тому вона не має можливості готуватися до судових засідань.

У зв’язку з цим, зазначив Ю.СУХОВ, два адвокати Ю.ТИМОШЕНКО ухвалили рішення, що один з них у робочий час аналізуватиме матеріали справи, а інший – захищатиме Ю.ТИМОШЕНКО у суді. Саме через це, за словами Ю.СУХОВА, інший адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ сьогодні не бере участі у судовому засіданні.