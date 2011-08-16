Вперше в Донецьку - виставка «Світ динозаврів»

З 26 серпня по 30 вересня 2011 року в парку ім. О.С.Щербакова м. Донецька проходитиме виставка «Світ динозаврів».

Це міжнародний проект, який вже відвідали більш як 10 мільйонів глядачів у різних куточках Європи. Виставка має науково-пізнавальний і освітній характер і особливо цікава сім'ям з дітьми, школярам і студентам. З величезним успіхом експозиція, що прибула з Австрії, демонструється і в Україні. Динозаври вже побували в таких містах як Харків, Київ, Миколаїв, Кіровоград, Одеса і АР Крим. Вперше унікальна виставка відкриється у Донецьку.

Дана подія приурочена до святкування Дня міста і Дня Шахтаря. Шахтарський край стане останнім пунктом експонування цих доісторичних рептилій в нашій країні.

Упродовж місяця відвідувачі експозиції зможуть побачити наймасштабнішу в Європі колекцію, що складається з 60 експонатів 30 видів динозаврів, відтворених у натуральну величину на основі останніх наукових досліджень.

На території парка поселятися Стегозаври, Диплодоки, Трицератопси, Археоптерикси, природно, величний Тираннозавр та інші доісторичні рептилії.

На експозиції будуть представлені експонати триасового, юрського, мелового періодів.

Розміри динозаврів вражаючі: до 6 метрів у висоту, довжина деяких досягає 23 метрів.

Для тих, хто хоче дізнатися детально про існування найбільш таємничих і величних мешканців нашої планети передбачені екскурсії, а також каталоги з вичерпною інформацією, про всіх динозаврів, представлених в експозиції.

Крім того, на виставці всі охочі зможуть:

відвідати виставку доісторичних скам'янілостей;

взяти участь у розкопках залишків динозаврів;

вдосталь пофотографуватися з експонатами;

взяти участь у фотоконкурсі «Я і Діно» та виграти приз,

а також, придбати безліч подарунків і сувенірів.

Спеціально для кожного відвідувача в подарунок передбачені купони в ігровий зал ДТРЦ «Пластилін».

Вхід на виставку платний.

Завдяки підтримці міських властей і особисто міського голови Олександра ЛУКЬЯНЧЕНКА виставка має і соціальний характер: всі діти сироти, діти, що залишилися без батьківської опіки, діти інваліди, а також діти до 4 років зможуть відвідати виставку безкоштовно.

Час роботи виставки - з 10.00 до 20.00 щодня з 26 серпня по 30 вересня 2011 року.

Проект «Мир динозаврів» був визнаний переможцем в номінації «Краща виставка 2010 року в Україні» щорічної Міжнародної Премії Ukrainian Event Awards і нагороджений дипломом і статуеткою – «Золотий ключ».

Запрошуємо представників ЗМІ 26 серпня 2011 року з 10.00 в парк ім. О.С. Щербакова на відкриття виставки «Світ динозаврів».

На відкриття виставки будуть запрошені:

Донецький міський голова О.ЛУКЬЯНЧЕНКО;

Заступник міського голови Валентин ЛАКТІОНОВ;

Директор ЦПК і В ім'я О.Щербакова Игорь МАРТИНОВ;

Організатор виставки Вольфганг КЛІНГЕР (Австрія);

Організатор виставки в Україні Алевтина ЖЕМБОЦЬКА.

Якщо Вас цікавить інформація про процес монтажу - прохання повідомити організаторам виставки по нижче вказаному номеру телефону.

Тел. для акредитації: (062) 349-55-77

Подробиці на сайті www.dinos.dn.ua