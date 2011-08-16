За неявку до суду Ющенка оштрафують на 500 гривень

Представники Генеральної прокуратури в суді у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сподіваються, що колишній президент України Віктор ЮЩЕНКО добровільно з’явиться за викликом у судовому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявила один із представників сторони обвинувачення Лілія ФРОЛОВА.

«Він повинен з’явитись до суду і це чітко передбачено в статті 70 Кримінально-процесуального кодексу через те, що там записано, що якщо суд визнає за необхідне виклик свідка до суду він повинен з’явитися і дати правдиві показання по суті обставин справи, які йому відомі», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Відповідаючи на запитання, яке покарання В.ЮЩЕНКО може понести в разі неявки в суд, Л.ФРОЛОВА сказала: «суд може застосувати грошове стягнення, яке полягає у половині мінімальної заробітної плати за те, що свідок не з’явився до суду, але ж я думаю, я сподіваюсь, що все ж таки свідок з’явиться до нас в суд».

Також вона висловила сподівання, що сьогодні судом для В.ЮЩЕНКА буде надана відповідна повістка, але на яку дату він викликатиметься прокурор сказати не може. «Може завтра свідок ЮЩЕНКО з’явиться. До речі, я не знаю як це буде скоро», - сказала Л.ФРОЛОВА.

*Як відомо, мінімальна заробітна плата в Україні на даний момент складає 985 гривень.