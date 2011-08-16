Бойко пов'язує високу ціну на газ з боргами ЄЕСУ

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО вважає, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО змушена була підписати невигідний газовий контракт з Росією через заборгованість корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), яку вона раніше очолювала, перед Міністерством оборони РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО заявив сьогодні у Печерському райсуді Києва під час надання свідчень у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Він нагадав, що наприкінці 2007 року уряд уклав з Росією контракт, згідно з яким вартість газу для України становила 179 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Натомість, за словами Ю.БОЙКА, вже через рік було підписано меморандум про перехід на ринкові засади при формуванні ціни на газ, а згодом - контракт на наступний рік, згідно з яким ціна зросла майже вдвічі - до 360 дол. Також контрактом передбачалися дуже жорсткі штрафні санкції у разі його невиконання.

«Це був вкрай невигідний контракт», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Також міністр нагадав, що одним з найважливіших аргументів Ю.ТИМОШЕНКО після підписання на початку 2009 року газового контракту було те, що тепер Україна та Росія працюватимуть у газовій сфері без посередника.

Разом з тим Ю.БОЙКО нагадав, що за наявності посередника на газовому ринку України, зокрема компанії «РосУкрЕнерго», ціна на газ становила 179 дол., натомість, після того як посередника прибрали, ціна не зменшилась, як це мало б бути, а навпаки зросла майже вдвічі.

Ю.БОЙКО вважає, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО погодився на підвищення ціни на газ, оскільки корпорація ЄЕСУ, яку раніше очолювала Ю.ТИМОШЕНКО, заборгувала Міноборони РФ велику суму коштів, а російська сторона висувала екс-прем’єру ультиматум.

«Ключовий момент підписання цієї угоди є наявність заборгованості ЄЕСУ, керівником якої була Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав Ю.БОЙКО.

Довідка УНІАН. 5 липня Головним слідчим управлінням СБУ було порушено кримінальну справу за фактом вчинення колишніми службовими особами Кабінету міністрів України, промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України» та компанії United Energy International Limited за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 405 млн. доларів США, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено листа міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації. У БЮТ заявили, що влада залучає Росію для посилення політичних репресій проти Ю.ТИМОШЕНКО.