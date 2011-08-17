Політолог: Бажання політиків узяти Тимошенко на поруки - це дешевий піар

Бажання різних політиків узяти Тимошенко на поруки - це дешевий піар, вважає директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

"Заяви про те що суд проти неї несправедливий, бажання різних політиків узяти Тимошенко на поруки - це дешевий піар. Вони не так захищають її, як своє політичне майбутнє. І це головний двигун їх діяльності", - так у коментарі "Экономическим известиям" політолог змалював мотивацію захисників Тимошенко.

Бала вважає, що головним тестом для опозиції стане День незалежності 24 серпня. На 20-річчя незалежності опозиція пообіцяла масові акції протесту проти політичних репресій. "Це буде знаковий день. І ось тоді ми побачимо, яка у нас опозиція: або вона уміє тільки працювати на екрані, або ще має контакт з людьми. Але це поки проблема як влади, так і опозиції. І на сьогодні ступінь недовіри настільки високий, що розраховувати на підтримку людей особливо не доводиться" - додав пан Бала.