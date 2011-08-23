Режим заборонив акції опозиції в Києві, за одним винятком

Окружний адміністративний суд Києва дозволив представникам опозиції проводити святкові акції з нагоди Дня Незалежності України лише біля пам’ятника Тарасу Шевченку, заборонивши таким чином масові заходи на інших центральних площах та вулицях столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив народний депутат України Юрій ОДАРЧЕНКО.

«Київський окружний (адміністративний) суд виніс рішення, де заборонив опозиційним партіям збиратися на більшості площ в центрі міста Києва», - сказав депутат.

Це рішення, уточнив Ю.ОДАРЧЕНКО стосується Європейської площі, вулиці Грушевського, площі Слави, Бессарабської площі, Софійської площі, Михайлівської площі, вулиці Банкової і Майдану Незалежності.

Як зазначив з приводу рішення суду Ю.ОДАРЧЕНКО, «виявляється в країні існують тільки люди, які підтримують Президента ЯНУКОВИЧА, і вони можуть святкувати свято Дня Незалежності, всім опозиційним партіям відмовлено проводити мітинги в центрі міста».

«Єдине місце, яке залишили для проведення мітингу, – це парк біля пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку», - наголосив Ю.ОДАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у планах Комітету опору диктатурі, зокрема, народний марш, який мав стартувати від пам’ятника Тарасу Шевченку та завершитися мітингом на Михайлівській площі.