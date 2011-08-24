Опозиція звинувачує владу у спробі спровокувати кровопролиття в Києві

Комітет опору диктатурі заявляє, що влада намагалась спровокувати кровопролиття сьогодні під час акції прихильників опозиції у Києві.

Про це йдеться у заяві Комітету опору диктатурі, текст якої переданий УНІАН прес-службою партії «Батьківщина».

"В рамках абсолютно мирного святкування 20-ї річниці Незалежності України об`єднаною опозицією відбулася піша хода вулицею Володимирською, яка не була заборонена жодним судом. 15-тисячна колона наштовхнулася на кордон озброєної міліції та щити спецназу, метою яких було лише одне - спровокувати бійки і кровопролиття", - йдеться в заяві.

"Це абсурдно і абсолютно ганебно: в День Незалежності України влада демонструє тваринний страх перед власними громадянами, закриває центр столиці України залізними щитами і використовує проти власних громадян сльозогінний газ", - наголошує Комітет опору диктатурі.

В опозиції переконані, що така поведінка влади означає тільки одне: режим боїться і не розуміє свою країну і своїх громадян.

"Тільки виваженість і синхронні дії керівників опозиційних партій, які взяли на себе відповідальність за життя людей, які вийшли відсвяткувати державне свято - дозволили уникнути кровопролиття на вулицях Києва", - йдеться в заяві.

"Сценарій антиукраїнської, антинародної влади - в День Незалежності України пролити кров співгромадян - не реалізувався", - підкреслили опозиціонери.

"Ми не дозволимо, щоб країною керувала шайка, яка так ставиться до українців. Ми зробимо все, щоб в достойній країні була достойна влада!", - наголошують у Комітеті опору диктатурі.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на заборону суду проводити акції опозиції в будь-яких місцях, крім парку Шевченка, учасники мітингу з нагоди Дня Незалежності України мали намір іти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ резолюцію, яку вони затвердили.

Однак бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перегородили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями».

Учасникам мітингу не вдалося пройти через кордон міліції, й вони почали розходитися.

Після цього організатори пішої ходи закликали людей невеликими групами різними вулицями проходити на Майдан Незалежності, де о 17.00 планувалося продовження мітингу.