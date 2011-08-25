Кірєєв зачитує 5-й том матеріалів справи Тимошенко

У Печерському районному суді Києва триває процедура дослідження матеріалів кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за підписання газових угод у 2009 році з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, Суддя Родіон КІРЄЄВ розпочав зачитувати п’ятий том матеріалів справи з 16-ти.

Перед цим захист Ю.ТИМОШЕНКО наполягав на тому, аби суддя змінив звичну процедуру і вже зранку розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО.

На це Р.КІРЄЄВ наголосив, що всі клопотання та заяви будуть розглянуті наприкінці засідання.

У свою чергу адвокат Юрій СУХОВ зауважив, що захист екс-прем’єра не має на руках матеріалів справи і їх підвезуть за декілька хвилин, тому він попросив, аби клопотання про зміну запобіжного заходу все ж було розглянуто.

У відповідь суддя Р.КІРЄЄВ зазначив, що відсутність матеріалів кримінальної справи у захисту не є підставою для того, аби змінювався звичний процес ведення судового засідання.