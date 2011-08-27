Литвин: немає потреби змінювати Попова
Дострокових виборів, схоже, не буде
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає малоймовірною підтримку парламентом проекту постанови про проведення дострокових виборів Київського міського голови та міської ради Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, перебуваючи у місті Новоград-Волинський (Житомирська область), В.ЛИТВИН назвав проект постанови, зареєстрованої народним депутатом Володимиром ЯВОРІВСЬКИМ (фракція «БЮТ-Батьківщина»), «політичним кроком».
«Це політичний крок, який оформлений відповідним проектом постанови, він має право на життя як законодавча ініціатива народного депутата України», - сказав В.ЛИТВИН і зазначив, що цей документ не буде ухвалений з огляду на «правові, політичні та інші моменти, про які сьогодні не варто говорити».
Голова Верховної Ради наголосив, що нині немає потреби у проведенні дострокових виборів у столиці. «Місто сьогодні працює, введено в дію багато об’єктів, проводиться величезна робота. Якби місто не працювало, можна було б ухвалювати якісь рішення», – вважає він.