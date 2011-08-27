Литвин: немає потреби змінювати Попова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає малоймовірною підтримку парламентом проекту постанови про проведення дострокових виборів Київського міського голови та міської ради Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, перебуваючи у місті Новоград-Волинський (Житомирська область), В.ЛИТВИН назвав проект постанови, зареєстрованої народним депутатом Володимиром ЯВОРІВСЬКИМ (фракція «БЮТ-Батьківщина»), «політичним кроком».

«Це політичний крок, який оформлений відповідним проектом постанови, він має право на життя як законодавча ініціатива народного депутата України», - сказав В.ЛИТВИН і зазначив, що цей документ не буде ухвалений з огляду на «правові, політичні та інші моменти, про які сьогодні не варто говорити».

Голова Верховної Ради наголосив, що нині немає потреби у проведенні дострокових виборів у столиці. «Місто сьогодні працює, введено в дію багато об’єктів, проводиться величезна робота. Якби місто не працювало, можна було б ухвалювати якісь рішення», – вважає він.