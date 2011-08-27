Euronews попереджають, що українська версія каналу заангажована

У Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації заявляють про неприпустимість політичної пропаганди в щойно утвореній українській версії Euronews.

Про це йдеться у Відкритому листі до SOCEMIE/EuroNews щодо запуску української версії EuroNews, який підписали голова цього парламентського комітету Андрій ШЕВЧЕНКО та двоє членів - Олександр АБДУЛЛІН і Віктор УКОЛОВ.

Автори листа, текст якого передано УНІАН, привітали виробника Euronews із запуском української версії телеканалу і водночас висловили серйозну тривогу за редакційну незалежність цього нового проекту.

Зокрема, як йдеться в листі, «вже перший день роботи української версії в ефірі викликав скандал: висвітлення подій 24 серпня, в день 20-ліття незалежності України, в українській версії виглядало політично заангажованим в інтересах влади».

За словами народних депутатів, порівняння текстів англійської та української версій засвідчує політичне забарвлення української версії. Так, українська редакція оминула згадку про політичний судовий процес над лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО та її арешт. Редакція суттєво занизила кількість учасників акцій протесту проти Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Також редакція приховала факт заборони владою мирних зібрань громадян у Києві та інших містах України у День незалежності, констатується у Відкритому листі.

Як підкреслюють члени Комітету свободи слова, для українських глядачів є очевидним, що Національна телекомпанія України, яка сформувала українську редакцію Euronews, жорстко контролюється в інформаційній політиці командою Президента В.ЯНУКОВИЧА. Згідно з численними моніторингами та оцінками міжнародних журналістських організацій (зокрема, “Репортерів без кордонів”), новини державного телеканалу є заангажованими в інтересах влади і спотворюють висвітлення політичних тем, зазначається в листі.

У зв’язку з цим народні депутати вважають неприйнятним, щоб «ця ганебна практика була перенесена з державного телебачення України на українську версію Euronews. Недопустимо, щоб коштом платників податків з України та під прикриттям шанованого в усьому світі бренду Euronews працював пропагандистський канал, який не відповідає журналістським стандартам».

Тому автори листа закликають SOCEMIE як виробника Euronews «попередити Ваших українських партнерів про неприпустимість політичної пропаганди в щойно утвореній українській версії Euronews».

Також депутати з Комітету свободи слова закликають SOCEMIE розглянути можливість заміни керівництва української редакції Euronews на таке, що зможе гарантувати редакційну незалежність продукту, а також залучити представників української журналістської спільноти, громадянського суспільства для подальшої оцінки якості української версії.

«Для нас як для членів парламентського Комітету свободи слова Ваша реакція буде одним з факторів при підтвердженні бюджетного фінансування Національної телекомпанії України наступного року», - йдеться в листі.