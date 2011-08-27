Прес-секретаря Тимошенко обурила заява з СІЗО

Влада намагається приховати справжню ситуацію зі станом здоров`я екс-прем`єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря лідера партії "Батьківщина" Марини СОРОКИ, розміщеній на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

«Нас обурюють та дивують некомпетентні коментарі прес-служби Державної пенітенціарної служби про те, що стан здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО не змінився. Діагнози мають ставити фахові медики, а не представники прес-служби. До того ж, і першокласник може сказати, що по зовнішньому вигляду навіть медичний працівник не може поставити точний діагноз», - підкреслила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО.

М.СОРОКА нагадала, що Ю.ТИМОШЕНКО вже 12-й день наполягає на тому, щоб лікар та медсестра, яким вона довіряє, взяли у неї аналіз крові. «Це необхідно для того, щоб, по-перше, отримати точний, а не сфальсифікований результат, по-друге, забезпечити конфіденційність медичної інформації – це право закріплено в законодавстві (у Конституції і Цивільному кодексі). По-третє, режим вже використав судову систему та працівників прокуратури для фальшування справи, тепер, за задумом влади, прийшла черга медиків», - підкреслюється в заяві.

Як зазначила М.СОРОКА, влада з незрозумілих причин відмовляє Ю.ТИМОШЕНКО у праві бути оглянутою лікарем, якому вона довіряє. Тим самим режим порушує права Ю.ТИМОШЕНКО, про що вже заявляла Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, додала прес-секретар лідера «Батьківщини».

«Я не виключаю, що така поведінка режиму пов’язана з тим, що влада намагається щось приховати. Нас всіх турбує стан здоров`я Юлії Володимирівни, тому дуже важливо дізнатися причини погіршення стану її здоров`я, а це можливо лише за умови проведення досліджень», - наголошується в заяві.

На переконання прес-секретаря Ю.ТИМОШЕНКО, влада незаконно відмовляє екс-прем’єру у праві на збереження і охорону здоров`я так само, як зухвало і незаконно позбавила її волі.

«Про те, що Юлія ТИМОШЕНКО – жертва політичних репресій, свідчать матеріали справи. Наприклад, у сьомому томі, який вже оголосив суддя Родіон КІРЄЄВ, доведено, що НАК "Нафтогаз" ніяких збитків за транспортування газу у 2009 році не мав.

Про те, що Юлія ТИМОШЕНКО не перевищувала повноважень, кажуть навіть свідки прокуратури. Те, що суд над Юлією ТИМОШЕНКО – це намагання влади розправитися з політичним опонентом, говорить і міжнародна спільнота, яка також визнає, що газова справа сфабрикована», - наголошується в заяві.