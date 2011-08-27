«Наша Україна» залізла в мільйонні борги

Борги партії «Наша Україна» наразі складають близько 80 млн грн, з них 35 млн грн — Олександру Третьякову, близько 45 млн грн — заборгованість із зарплати і Пенсійний фонд і близько 2 млн грн Давиду Жванії — за оренду офісу.

«Сьогодні ситуація критична. 80 млн гривень боргів, — заявив ZN.UAглава виконкому НУ Сергій Бондарчук. - З них 35 мільйонів становить борг Олександру Третьякову, який справді виграв усі суди. Інші 45 мільйонів — це заборгованість із зарплати перед працівниками та Пенсійним фондом».

Про історію боргу перед А. Третьяковим розповів Роман Безсмертний, голова виконкому «НУ» (з грудня 2006 року по липень 2007 року). За його словами в 2005 році, в парламенті відпрацьовувався закон про політичні партії, що передбачав не лише відшкодування застави за участь у виборах тим, хто пройшов до парламенту, а й державне фінансування. «Очікуючи включення бюджетного механізму, я як голова виконкому взяв кредит. Третьяков виступив як гарант цього кредиту. Але ми не могли знати, що ця відкрита модель буде зламана державою — були внесені зміни в законодавство, і ми не одержали не тільки фінансування, а й застави», — сказав він.

«Що ж до претензій Третьякова, то тут справа не тільки в тому, що обіцяні державою гроші не прийшли, а й у політичному моменті. Адже ми ухвалювали рішення разом з Третьяковим, розраховуючи на компенсації від держави… І це був свого роду ризик», — вважає А. Безсмертний.

Однак, як стало відомо ZN.UA, гроші за вибори 2006 року прийшли на рахунок НСНУ в кінці 2007-го і про них Р. Безсмертний, що на той час уже подав у відставку, не знав. ZN.UA має у розпорядженні дві платіжки за жовтень 2007-го, де НСНУ отримала від ЦВК 35 млн 880 тис. До цих документів наразі і апелює А. Третьяков.

У ЦВК пояснили, що справді це була застава й гроші, повернуті як відшкодування витрат на агітацію в період виборчої кампанії (в 2007 році норму скасували й за результатами дострокових парламентських виборів партіям нічого не відшкодували). Тут важливо уточнити, що платіж призначався не «Нашій Україні», а НСНУ, який представляли на той момент, власне, Народний союз «Наша Україна», Народний рух України, Християнсько-демократичний союз, Українська республіканська партія «Собор», Конгрес українських націоналістів і Партія промисловців та підприємців України.