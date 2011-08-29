Луценко думає, що після ордена Москаль рватиме владу «вдвічі якісніше»

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ після отримання державної нагороди від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ще якісніше боротиметься з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам по завершенню судового засідання, коментуючи нагородження главою держави Г.МОСКАЛЯ орденом «За заслуги».

«Після нагороди, я впевнений, що це буде «породистий» борець із зловживаннями та корупцією в МВС та і у владі в цілому», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас на уточнююче запитання, чи не передумає він після отримання Г.МОСКАЛЕМ ордену з рук В.ЯНУКОВИЧА брати його в свої захисники, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Ні, що ви. Я поважав і поважаю Геннадія Геннадійовича. А якщо казати без іронії, я читав коментар Геннадія Геннадійовича, і мені здається, він абсолютно обґрунтовано сказав з цього приводу».

«Подання на представлення на нагороду було зроблено Комітетом ВР, Президент нагороджує його як вища посадова особа держави, тому жодних підстав сумніватися в законності і заслуженості цієї нагороди я не бачу. Думаю, що він (Г.МОСКАЛЬ) один із не багатьох керівників МВС, який після стількох років і далі заслуговує на нагородження. Я впевнений, що цей парень порве цю владу вдвічі якісніше», - наголосив екс-міністр.

Разом з тим присвоєння Президентом звання генерала армії голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ викликає у Ю.ЛУЦЕНКА лише «сміх».

«Ну, це викликає тільки сміх. Ви знаєте, мені, людині, яка прийшла старшим лейтенантом запасу в МВС, яка керувала 300 тисячами працівників і пішла старшим лейтенантом запасу, смішно чути про генерала армії ХОРОШКОВСЬКОГО, який керує 30 тисячами розвідників, при чому це у нього перше звання… Це унікальне рішення нашого В.ЯНУКОВИЧА», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.